الامارات | ورشة عمل للأندية لرسم الخطة الاستراتيجية 2020-2030

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شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل للأندية لرسم الخطة الاستراتيجية 2020-2030 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد رابطة المحترفين سلسلة من ورش العمل مع الأندية المحترفة عبر تقنية الاتصال المرئي، اعتباراً من اليوم وتمتد على مدار ثلاثة أيام للتحضير للخطة الاستراتيجية الممتدة لـ10 سنوات من 2020 إلى 2030، وتنطلق فعاليات اليوم الأول مع أندية العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس والظفرة وتتواصل في يومها الثاني مع أندية النصر، الوصل، شباب الأهلي وحتا، وتختتم بأندية الشارقة، اتحاد كلباء، خورفكان، عجمان والفجيرة.
وكانت رابطة المحترفين قد أنهت المرحلة الأولى من التحضير للاستراتيجية الجديدة والمتمثلة في الاجتماعات الداخلية مع مختلف الإدارات والأقسام في الرابطة، لدراسة وتحليل متطلبات عمليات التخطيط الاستراتيجي ضمن المحاور الأربعة المتمثلة في: بيئة كرة قدم احترافية، الشراكات التجارية، الكفاءة المالية والتنافسية المؤسسية.
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