شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يزاحم أرسنال على توقيع «ستونز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو أن صراعًا يلوح في الأفق بين ناديي أرسنال وإيفرتون على خدمات مدافع نادي مانشستر سيتي جون ستونز، الذي يبدو قريبًا من مغادرة ملعب الاتحاد بنهاية الموسم الجاري.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية فإن اللاعب الدولي الإنجليزي يرتبط بالرحيل عن مانشستر سيتي، في الوقت الذي يحظى فيه باهتمام أرسنال وإيفرتون.

وسيكون على «ستونز» المفاضلة بين العودة إلى فريقه القديم إيفرتون للعب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، أو الحصول على بداية جديدة في ملعب الإمارات تحت قيادة ميكيل أرتيتا، الذي سبق وعمل معه حين كان يتولى منصب مساعد المدرب لبيب جوارديولا.

وشارك جون ستونز في 20 مباراة هذا الموسم بقميص السيتيزنز، منها 12 فقط في الدوري الإنجليزي، إذ لم يعد لاعبًا أساسيًا في تشكيلة الإسباني «جوارديولا».