شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تكشف أسباب جلوس «بيل» على دكة البدلاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، كواليس وضع الدولى الويلزى جاريث بيل، نجم فريق ريال مدريد، خلال الفترة الحالية.

وظل بيل جالسًا على مقاعد بدلاء ريال مدريد فى آخر مباراتين بالليجا ضد إسبانيول وخيتافى، ولم يدفع به المدرب الفرنسى زين الدين زيدان.

وقالت الصحيفة، إن بيل كان من المقرر أن يشارك أساسيًا فى 3 مباريات سابقة عقب استئناف الليجا، إلا أنه قال لزيدان «أنا لست فى حالة جيدة».

وكانت الصحيفة قد زعمت بأن علاقة زيدان انقطت تمامًا مع جاريث بيل، حيث بات الطرفان لا يتحدثان مطلقًا فى الفترة الأخيرة.

وكان زيدان قد صرح فى الصيف الماضى أنه من الأفضل لبيل، الرحيل عن ريال مدريد، لكن اللاعب الويلزى رفض ضغط إدارة الميرنجى للتخلى عن خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن جاريث بيل كان على أعتاب الرحيل فى بداية الموسم الجارى بعدما دخل فى أزمة مع إدارة الميرنجى بسبب لعبه «الجولف»، حيث كانت تشير التقارير إلى اقتراب انتقاله للدورى الصينى بعد تلقيه العديد من العروض المغرية ولكنه فضل البقاء داخل صفوف النادى الملكى.

Advertisements

يذكر أن جماهير ريال مدريد ترغب فى رحيل بيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب عدم استفادة الميرنجى من خدماته لتعدد إصاباته وغيابه عن الفريق لفترة طويلة إلى جانب انخفاض مستواه بشكل ملحوظ.