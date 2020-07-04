شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يحذر: إذا لم تسدد الاشتراكات خلال 5 أيام هلغى العضوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعطى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مهلة خمسة أيام للأعضاء لسداد الاشتراكات، مؤكدا أنه إذا لم تسدد سيتم إلغاءها وعمل عضوية جديدة قيمتها 250 ألف جنيه.

وأضاف مرتضى منصور في فيديو بثه برنامج زملكاوي الذى يقدمه طارق يحيى على قناة الزمالك :"العضوية الجديدة لنادى الزمالك قيمتها 250 ألف جنيه ومهلة 5 أيام لسداد الاشتراكات سيتم إلغاء العضوية إذا لم تسدد ".

وقرر مرتضى منصور، رصد مكافآت استثنائية للاعبى الفريق، من أجل حصد لقب دورى أبطال إفريقيا، وذلك تحفيزاً للاعبين للتتويج بالبطولة الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ عام 2002 بعدما وصل الفريق الأبيض إلى الدور قبل النهائي حيث سيلتقى مع الرجاء المغربى، في شهر سبتمبر المقبل، وذلك في مباراة فاصلة لتحديد المتأهل إلى دور النهائي بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإقامة دور نصف النهائي في هذه النسخة من مباراة واحدة في دولة محايدة نظراً للظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا حيث سيلتقى الفائز من الزمالك والرجاء مع الفائز من مواجهة الأهلى والوداد المغربى في نهائي البطولة الأفريقية.

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فيما أصدر مرتضى منصور، قراره بصرف مرتبات الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، خلال الساعات الجارية، بعد تنازل الجهاز واللاعبين عن 50% من مستحقاتهم خلال فترة توقف النشاط الكروى، على أن يتم إيداع رواتب التونسى فرجانى ساسى والثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، في الحسابات البنكية الخاصة بهم، على أن يعود الثلاثى إلى القاهرة، خلال الفترة الجارية من أجل الانتظام في استعدادات الفريق بعدما أجرى باقى اللاعبين والعاملين بمنظومة كرة القدم بالنادى الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا والمسحة الأولى، أمس، الجمعة، على أن يخضع الثلاثى لمسحتين مثل باقى اللاعبين عقب العودة من بلادهم قبل انتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق.

فيما حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك تحت قيادة الدكتور محمد أسامة، الثلاثاء المقبل، موعدا لخضوع لاعبى الفريق للمسحة الثانية، وأفاد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك بأن محمد عواد حارس الفريق سيخضع بشكل كبير للمسحة الثالثة له مع باقى اللاعبين يوم الثلاثاء، بعد سلبية المسحة الثانية التى أجراها الحارس عقب إصابته بفيروس كورونا حيث أجرى تحليلا منفردا كشف إصابته بفيروس كورونا قبل أن يقوم بالخضوع لمسحة ثانية أكدت سلبية التحاليل الخاصة به.