كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيجه، حقيقة تواصلهم مع نادي ليفربول الإنجليزي بخصوص رحيل تياجو ألكانتارا في الميركاتو الصيفي المقبل.
وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن ليفربول لديه رغبة في التعاقد مع تياجو ألكانتارا، في الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الحالي.
وقال رومينيجه في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: “ليس يكن لدينا أي اتصال مع ليفربول بشأن ألكانتارا”.
وأضاف: “ولكن إذا أراد ألكانتارا الذهاب إلى هناك، سيتعين علينا التعامل مع الأمر”.
واختتم: “نحن لا نريد رحيل أي لاعب مجانًا”.
جدير بالذكر، أن العقد الحالي لتياجو ألكانتارا ينتهي في يونيو 2021، أي يحق له التفاوض مع أي ناد في يناير المقبل.
..
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول لضم ألكانتارا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.