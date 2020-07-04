بايرن ميونخ يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول لضم ألكانتارا

كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيجه، حقيقة تواصلهم مع نادي ليفربول الإنجليزي بخصوص رحيل تياجو ألكانتارا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة أن ليفربول لديه رغبة في التعاقد مع تياجو ألكانتارا، في الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الحالي.

وقال رومينيجه في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: “ليس يكن لدينا أي اتصال مع ليفربول بشأن ألكانتارا”.

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وأضاف: “ولكن إذا أراد ألكانتارا الذهاب إلى هناك، سيتعين علينا التعامل مع الأمر”.

واختتم: “نحن لا نريد رحيل أي لاعب مجانًا”.

جدير بالذكر، أن العقد الحالي لتياجو ألكانتارا ينتهي في يونيو 2021، أي يحق له التفاوض مع أي ناد في يناير المقبل.

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