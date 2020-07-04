شكرا لقرائتكم رومينيغه: ألكانتارا يرغب في الرحيل عن بايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال كارل هاينز رومنيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ إن لاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا يرغب في مغادرة بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في نهاية الموسم بحثا عن تحديات جديدة.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى بايرن في 2013 من برشلونة مقابل 25 مليون يورو ولعب من وقتها 230 مباراة وفاز بسبعة ألقاب للدوري الألماني.

وأبلغ رومنيغه صحيفة بيلد في مقابلة نشرت يوم الجمعة "إنه شخص رائع داخل وخارج الملعب. تفاوضنا معه بجدية ونفذنا كل رغباته لكن يبدو أنه يرغب الآن في البحث عن تحديات جديدة". وينتهي عقد تياغو مع بايرن الموسم المقبل وقال رومنيغه إن النادي لا يوجد أمامه أي خيار سوى بيع اللاعب حيث لا يرغب في تركه دون الحصول على مقابل مالي. وأضاف "لا نريد أن نفقد أي لاعب دون مقابل العام المقبل".

وعبر هانز فليك مدرب بايرن في وقت سابق عن أمله في استمرار تياغو مع الفريق. وربطت تكهنات وسائل إعلام اللاعب باحتمال الانتقال إلى ليفربول.