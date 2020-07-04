شكرا لقرائتكم رئيس تحرير"ريكورد" البرتغالية: برشلونة يفاوض المدرب جيسوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية، يوم الجمعة، أن نادي برشلونة الإسباني دخل في مفاوضات مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من أجل تولي المسؤولية الفنية للفريق الكاتالوني، بعد المستويات المتذبذبة التي قدمها النادي مع كيكي سيتيين.

ووفقا للصحافي فيكتور بينتو، رئيس تحرير صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن برشلونة يجري بالفعل محادثات مع مدرب فلامنغو البرازيلي لتولي المهمة في الموسم المقبل.

وقال بينتو في تصريحات خلال مقابلة تلفزيونية نقلتها وسائل الإعلام: هناك اهتمام من فريق برشلونة بالمدرب جيسوس، خاصة وأن بنفيكا يسعى جاهدا من أجل إعادته مجددا إلى منصب المدير الفني للفريق الأول، علما بأن جيسوس لديه حرية القرار في مغادرة ناديه البرازيلي إذ ما حصل على عرض من ناد أوروبي، لأنه عقده لمدة عام واحد لا يتضمن شرط إنهاء.

وإنضم جيسوس إلى فلامنغو في يونيو 2019، بعدما تمت إقالته من تدريب الهلال السعودي، وتمكن من تحقيق لقب الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس وكأس السوبر البرازيلية بالإضافة إلى كأس سوداميركانا ريكوبا، وقاد فلامنغو إلى تحقيق المركز الثاني في كأس العالم للأندية 2019 الذي توج به ليفربول.