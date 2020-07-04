كلوب يحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

أنهى الألمانى يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، الجدل الدائر حول مستقبل"صلاح" مع الريدز هذا الصيف، رداً على الأنباء التى ترددت حول وجود اهتمام بضمه من برشلونة وريال مدريد وإنتر ميلان.

وقال مدرب ليفربول فى تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور"

البريطانية، "صلاح ومانى لن يرحلا عن ليفربول، لأنه ليس هناك تحدٍ أفضل من النجاح مع الريدز"., وأضاف ، "الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد أو برشلونة يمكنها تحقيق لقب مسابقة الدورى 6 أو 7 مرات خلال 15 عاماً فقط، لكن المثير أن تحقق هذا الإنجاز فى إنجلترا.. نحن نخطط لأن يقول اللاعبون إن أفضل خطوة فى حياتهم كانت الانتقال إلى ليفربول".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول الإنجليزى توج بقلب البريميرليج هذا الموسم 2019/2020، بعد غياب دام أكثر من 30 عاماً.