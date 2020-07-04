شكرا لقرائتكم وبدأت خطة العودة.. أزارو يطلب فسخ عقد فى السعودية ويستعد للمران مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقر المغربي وليد آزارو مهاجم الأهلي المُعار لنادي الإتفاق السعودي على مُطالبة النادي السعودي بفسخ عقده والعودة للأهلي لعدم رغبته في إستكمال تجربته مع النادي السعودي بسبب عدم إلتزام الأخير بدفع مستحقات اللاعب في الموعد المُحدد طوال الفترة الماضية الأمر الذى أثار غضب المهاجم المغربي الذى رحل من الأهلي في يناير الماضي للأتفاق على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وعلم "الخليج 365" أن أزارو أثار أزمة كبرى خلال الفترة الماضية مع الإتفاق بسبب مستحقاته المتأخرة ومطالبة النادي السعودي له بتخفيض راتبه بنسبة 50 % بسبب إنتشار فيروس "كورونا" ، وهو ما رفضه المهاجم المغربي وجعله يُقاطع تدريبات الأتفاق الأخيرة ويطلب فسخ عقد الإعارة والعودة للأهلي بالتدريب مع الفريق دون أن يكون له حق المشاركة في المباريات.

ويحاول الأهلي خلال الأيام الحالية إيجاد حل لأزمة وليد أزارو خاصة وأن الإتفاق يرغب في الإستفادة من جهود اللاعب الفترة المقبلة في الدوري السعودي الذي سيعود يوم 4 أغسطس المقبل بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

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ومازالت أزمة المهاجم المغربي مع النادي السعودي مُشتعلة بسبب تمسك اللاعب بموقفه الرافض لخوض التدريبات إلا بعد الحصول على جميع مستحقاته المتأخرة خاصة وأنه كان قد إتفق مع النادي السعودي على الحصول على 80 ألف دولار شهرياً لكن الإتفاق تقاعس عن تسديد كافة مستحقات اللاعب .

وأكد المهاجم المغربي للمقربين أنه سيعود للأهلي خلال الفترة المقبلة ولن يُشارك في تدريبات الفريق السعودي إذا لم يتم حل أزمته المالية رافضاً فكرة تخفيض راتبه بدعوى جائحة "كورونا".

يذكر أن فايلر المدير الفني للأهلي سبق وأعلن أنه لا يحتاج لخدمات أزارو لأن طريقة لعبه لا تناسب خطته مع الأهلي لذا وافق على رحيله في يناير الماضي ولم يُبد حماساً لعودة اللاعب بعد إنتهاء الإعارة.