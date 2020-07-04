شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: قياسات بدنية للاعبي الزمالك.. ومعسكر مغلق في برج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، إن لاعبي الفريق سيخضعون لقياسات بدنية خلال الـ48 ساعة القادمة، تمهيدًا للعودة للتدريبات.

وأضاف أمير في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أنه سيقام معسكر مغلق في برج العرب بالإسكندرية، بعيداً عن ارتفاع درجات الحراراة في القاهرة واختلاط اللاعبين بأسرهم.

من جانب آخر، أشاد أمير مرتضى منصور بقرار الإدارة تعيين أحمد عبدالرؤوف في منصب المدرب المساعد بفريق الكرة، قائلاً: «عبدالرؤوف من العناصر الشابة المميزة، ويعتبر ابن النادي وليس غريباً على هذا المنصب».

وتابع: «كنا علينا توفير عنصر بمواصفات خاصة للانضمام للجهاز، وأن يكون من العناصر الشابة القادرة على مساعدة كارتيرون في مهمة استعادة اللاعبين لياقتهم البدنية والعمل الشاق قبل انطلاق منافسات نصف نهائي دوري الأبطال».