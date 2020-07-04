شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بيراميدز يعود لاستئناف تدريباته الجماعية بعد راحة 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود اليوم السبت، الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لاستئناف تدريبات الجماعية، التى تقسم على مجموعات، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة يومين "48 ساعة"، حيث منح الجهاز الفنى بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش الفريق راحة سلبية من أمس الخميس، على أن يعودا غدًا السبت، وذلك فى إطار حرص الجهاز الفنى على عدم التحميل الزائد على اللاعبين نظرًا لعودتهم من فترة راحة طويلة، ويفضل أن يكون التمرين بشكل تصاعدى.

وعاد أنتي تشاتشيتش لقيادة أول تدريب لفريقه، يوم الأربعاء الماضى، بعد العودة مؤخرا من بلاده بعدما قضى إجازة قصيرة بصحبة جهازه المعاون بالتنسيق مع إدارة النادي، وكان تشاتشيتش عاد نهاية الأسبوع الماضي إلى القاهرة بصحبة جهازه المعاون وخضع الجميع لإجراءات المسحات للكشف المبكر عن فيروس كورونا وجاءت النتائج سلبية ليقود التدريبات بشكل طبيعي، في إطار الالتزام ببروتوكول اتحاد الكرة واللجنة الطبية.

وقاد تشاتشيتش التدريبات التي أظهر خلالها اللاعبون قوة كبيرة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز المنتظر انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

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ومن المنتظر أن يًجرى لاعبو بيراميدز والجهاز الفنى والإدارى مسحة طبية ثالثة خلال الإسبوع المقبل، من أجل التأكد من سلامة جميع اللاعبين وعدم إصابة أى منهما بفيرس كورونا.