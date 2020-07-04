وزير الرياضة عن تهديد أندية بشكوى دولية: فيفا ترك الأمر لتقدير الحكومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن تهديد بعض الأندية بالتوجه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب قرار استكمال الموسم أن الجهة ذاتها منحت الحكومات حقق تقدير آلية عودة النشاط.

وقال أشرف صبحي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "منحنا اتحاد الكرة الدعم الكافي من أجل التعامل مع هذه المواقف، واعتقد الاتحاد الدولي وتحديدًا كرة القدم قال أنه يترك هذا الأمر للحكومات وتقديرها."

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وتابع: "الاتحاد اللجنة الخماسية المديرة للاتحاد لها دور قوي، ونحن نوفر كل الدعم ونحاول تهيئة الفرصة لهم من أجل استكمال النشاط."

أما عن إجراء المسحات والاجراءات الاحترازية، فقد قال: "هذا شيء إيجابي، لأن البعض لم يكن يلتزم بالاجراءات واتضح وجود حالات إيجابية وهذا جيد أن نكتشف الأمر بشكل مبكر."

وتابع: "الإصابات التي ظهرت من وراء إجراء المسحات مثل أي نشاط أخر وسيحصل كل فرد على العلاج المطلوب ومن بعد ذلك سيعود للتواجد مع فريقه".