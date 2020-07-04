طلعت يوسف: "مفيش حد وطني" سيعترض على قرار عودة الدوري

أكد طلعت يوسف المدير الفني الحالي للاتحاد السكندري، صباح اليوم السبت، أن الاعتراض على قرار عودة الدوري ليس فيه أي شئ من الوطنية.

وقال يوسف في حوار مع الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم: "فيما يخص قرار الدولة، بعودة النشاط، لا يوجد مصري محب لبلده يختلف على هذا القرار، من منطلق إحساسه بالوطنية وإحاسة بالفائدة التي ستعود عليه

بعد عودة النشاط مره أخرى".

وأضاف: "أنا أحد الأشخاص التي ستعود عليهم عودة النشاط الكروي، بفائدة كبيرة جدا، وبالتالي سيعود هذا أيضا بفائدة على كل العاملين".

Advertisements

وتابع :"لكن كان هناك تحفظ من نادي الاتحاد السكندري ، بالنسبة للجهاز الفني والإدارة وأنا على رأسه في كيفية عودة النشاط وليس القرار،

والاختلاف بالنسبة لنا كان على التوقيت وبداية موسم جديد أم استكمال الموسم الحالي من البطولة".

وأتم: "المشكلة بالنسة لنا كانت في التوقيت المناسب، لأنه في حالة بداية موسم جديد في شهر سبتمبر ، كان سيكون لدينا متسع من الوقت للتحضير ومجابهة فيروس كورونا والعوائد السلبية التي عادت علينا منه".

يذكر أن الحكومة المصرية، قد أتخذت قرارا في الفترة الماضية بعودة النشاط الكروي تدريجيا، بعد توقف دام قرابه الثلاثة أشهر ، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت البلاد.