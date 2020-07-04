رسميًا.. محمد السيد يتولى القيادة الفنية لفريق حلون العام

أعلن نادي حلوان العام، عن إتمام تعاقده مع محمد السيد نجم المقاولون العرب السابق، للقيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة. وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق حلوان العام، بقيادة محمد السيد كالتالي: شادى جميل مدربًا عامًا وسعيد سيد مدربًا للحراس ومحمد عيد مدير شئون اللاعبين وأحمد فتحي مشرف على الفريق الكرة وأمير الجندى إداري. شادى جميل مدربًا عامًا وسعيد سيد مدربًا للحراس ومحمد عيد مدير شئون اللاعبين وأحمد فتحي مشرف على الفريق الكرة وأمير الجندى إداري. وينشط فريق حلوان العام في الدرجة الثالثة من الدوري المصري، ويترأس النادي المهندس إسماعيل نصر الدين، ومحمود حلمي نائب رئيس النادي، فيما يتكون أعضاء مجلس إدارة النادي، أحمد فتحي، أشرف عبد العزيز، شريف بكر، مصطفى الصعيدى، حمد الرويعي، على الحديدي، محمد كمال.

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