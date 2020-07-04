رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات يوم السبت

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات يوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنتهت مباريات الاسبوع ال 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بهزيمة ليفربول من نظيره مانشيستر سيتي برباعية نظيفة.

رغم تحديد مصير بطل البريميرليج، إلا أن هناك صراع من باقي الفرق لضمان الترتيب و البقاء في المنافسة.

وبعد سقوط ليفربول في فخ مانشستر سيتي أصبح رصيده 86 نقطة ظل بهم في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ66 نقطة احتل بهم المرتبة الثاني.

وفي المرتبة الثالث جاء ليستر سيتي والذي تعرض للهزيمة في هذه الجولة من عدوه إيفرتون بنتيجة هدفين مقابل هدف، وفي المرتبة الرابع حل تشيلسي برصيد 54 نقطة رغم تعثره أمام وست هام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقد جاءت ترتيب الدوري الإنجليزي قيل مبارايات يوم السبت كالتالى:-

1-ليفربول 86 نقطة

2-مانشستر سيتي 66 نقطة

3-ليستر سيتي 55 نقطة

4-تشيلسي 54 نقطة

5-مانشستر يونايتد 52 نقطة

6-ولفرهامبتون 52 نقطة

7-شيفيلد يونايتد 47 نقطة

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8-أرسنال 46 نقطة

9-توتنهام 45 نقطة

10-بيرنلي 45 نقطة

11-إيفرتون 44 نقطة

12-كريستال بالاس 42 نقطة

13-نيوكاسل يونايتد 42 نقطة

14-ساوثمبتون 40 نقطة

15-برايتون 33 نقطة

16-وست هام 30 نقطة

17-واتفورد 28 نقطة

18-أستون فيلا 27 نقطة

19-بورنموث 27 نقطة

20-نوريتش سيتي 21 نقطة