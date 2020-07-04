رياضة | للهروب من الدكة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر للهروب من الدكة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر واحد من نجوم خط الوسط في نادي الزمالك في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويدرس محمد حسن لاعب وسط نادي الزمالك الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري في ظل تلقيه العديد من العروض الفترة الماضية.

Advertisements

وجاء تفكير محمد حسن في الرحيل عن الزمالك بسبب قلة مشاركته مع الفريق وانتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى اقتراب النادي من التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي بيراميدز مما يقلل من فرص اللاعب بشكل أكبر.

وتلقى محمد حسن العديد من العروض من أندية الدوري المصري لضمه في الصيف ولكنه رفض إعطاء رده على هذه العروض إلا بعد حسم موقفه مع نادي الزمالك.

وطلب محمد حسن من مسئولو نادي الزمالك حسم موقفه مع الفريق خلال الأيام القادمة سواء بالبقاء وضمان فرصة المشاركة الأساسية له أو الرحيل في نهاية الموسم.