رياضة | للهروب من الدكة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر للهروب من الدكة.. نجم الزمالك يطلب الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يفكر واحد من نجوم خط الوسط في نادي الزمالك في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويدرس محمد حسن لاعب وسط نادي الزمالك الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الجاري في ظل تلقيه العديد من العروض الفترة الماضية.
وجاء تفكير محمد حسن في الرحيل عن الزمالك بسبب قلة مشاركته مع الفريق وانتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى اقتراب النادي من التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي بيراميدز مما يقلل من فرص اللاعب بشكل أكبر.
وتلقى محمد حسن العديد من العروض من أندية الدوري المصري لضمه في الصيف ولكنه رفض إعطاء رده على هذه العروض إلا بعد حسم موقفه مع نادي الزمالك.
وطلب محمد حسن من مسئولو نادي الزمالك حسم موقفه مع الفريق خلال الأيام القادمة سواء بالبقاء وضمان فرصة المشاركة الأساسية له أو الرحيل في نهاية الموسم.