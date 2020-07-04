ماكي: عشقت الأهلي ولم تعجبني طريقة رحيلي

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جدة - عمرو شويل النيجيري ماكي: إدارة الأهلي سبب رحيلي وكنت أعشق البقاء

كشف النيجيري هنري ماكينواه "ماكي" لاعب الأهلي السابق كواليس الفترة التي قضاها في الأهلي في العام 2004 قائلا: "قضيت في الأهلي فترة قصيرة لكنها رائعة، ولم أحب الكريقة التي رحلت بها عن الفريق في 2004"

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وتابع "ماكي" في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، عب فضائية أون تايم اليوم الجمعة، مع الإعلامي أحمد شوبير، جئت من البرتغال للتعاقد مع إنبي في ذلك العام، لكن جوزيه طلبني من إنبي وتم الاتفاق، ولعبت مع جليبرتو وأبوتريكة".

وأضاف ماكي: "لعبت مع لاعبين مميزين وتلقيت معاملة جيدة، ومازلت على صداقة جيدة مع بعضهم، كنت أعشق مصر وأفضل البقاء فيها ورغم تلقى عدة عروض كنت أفضل البقاء لكن إدارة النادي رحيلي".

وقال لاعب الأهلي السابق: "أخوض تجربة تدريبية الآن في الدوري النيجيري، وأحتل المركز السابع قبل 10 جولات من النهاية".