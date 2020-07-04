شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: معسكر مغلق للزمالك في برج العرب لمدة 14 يوما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، خضوع لاعبي فريق الكرة بالنادي لقياسات بدنية لجميع اللاعبين خلال 48 ساعة قادمة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" القياسات البدنية سيجريها النادي للاعبين في احدى العيادات الخاصة، وتعتبر خطوة هامة لعودة اللاعبين للتدريبات".

وعن المعسكر المغلق الذي قرر مجلس الإدارة اقامته من أجل استنئاف النشاط الرياضي قال أمير:" سيُقام في برج العرب بالاسكندرية بعيداً عن ارتفاع درجات الحراراة في القاهرة واختلاط اللاعبين بأسرهم".

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وطالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جماهير القلعة البيضاء رفع لافتة نادي القرن الحقيقة على الأسطح والشبابيك رداً على الدعوى القضائية للأهلي.

وأكد طارق يحيي نجم نادي الزمالك أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء طلب من جماهير القلعة البيضاء في كل مكبان بمصر والوطن العرب وضع لافتات "نادي القرن الحقيقي" بالمنازل والشبابيك رداً على القضية التي رفعها مسئولي الأهلي.

أضاف طارق يحيي خلال مقدمة برنامجه "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "رئيس الزمالك حدد الأربعاء الأول من كل شهر للاجتماع بمسئولي الروابط والصفحات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة".

وقال طارق يحيي أن مرتضى منصور غير مقتنع بالدعوى التي أقامها الأهلي بشأن قضية نادي القرن وقال أنه سيواصل مساعيه نحو التتويج باللقب الذي يراه من حق القلعة البيضاء.