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الدوري التونسي محطة الهاربين من الإيجببشن ليج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الدوري التونسي اعتاد على استقبال اللاعبين الهاربين من الدوي التونسي، ففي الوقت الذي يهرب فيه أحد اللاعبين الايجبشن ليج ، يجد البطولة التونسية هي الملاذ الآمن له للعب فيه بعد تجربته في المسابقة المحلية سواء الانتقال إليها في خطوة مباشرة بعد الرحيل عن مصر أو في بعد خطوة ترانزيت.

 

وهناك أكثر من تجربة وضعت أقدامها في الدوري التونسي بعد الرحيل عن ، آخرها حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق والذي رحل عن الفريق الأبيض وانضم بالأمس لفريق الترجي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات قادمة.

 

وأعلن نادى الترجى التونسى اليوم الخميس، التعاقد مع حمدى النقاز، لاعب الزمالك السابق، لمدة 3 سنوات مقبلة، اعتبارا من الموسم المقبل.

 

ونشر الحساب الرسمي لنادى الترجى على "تويتر" صورة لحمد النقاز معلقا عليها: "المدافع الدولي حمدي النقاز يوقع عقدا مدته ثلاث سنوات لفائدة الترجي الرياضي التونسي".

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رسمي: المدافع الدولي حمدي النقاز يوقع عقدا مدته ثلاث سنوات لفائدة الترجي الرياضي التونسي

 

وكان موقع "فوت 24" التونسى، أكد أن النقاز وقع على العقد مع فريقه الجديد الترجي التونسي لفترة تمتد حتى يونيو من عام 2023.

 

أضاف الموقع أن النقاز يعود للدوري التونسي من بوابة الترجي لمدة 3 مواسم، مضيفا أن اللاعب خضع أمس الثلاثاء للفحص الطبي مع نادى "باب سويقة" تمهيدا لتوقيعه على العقد.

 

وكان حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، كشف فى وقت سابق أنه مصدوم من موقف مواطنه وزميله السابق في الفريق الأبيض فرجاني ساسي، بعد الأزمة الأخيرة للظهير الأيمن للفريق مع النادي، وذلك بعد رحيل اللاعب إلى تونس وفسخ تعاقده من طرف واحد مع النادي.

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