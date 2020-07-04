شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يشترط إجراء مسحات كورونا للاعبين بالرقم القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترطت اللجنة الطبية باتحاد الكرة، إجراء المسحات الخاصة للاعبين للكشف عن فيروس كورونا من خلال الرقم القومى منعا لأى محاولات للأندية للتعتيم على إصابات لاعبيها بفيروس كورونا، أو أى تلاعب فى نتيجة الكشف الذى يخضع له جميع اللاعبين حاليا قبل استئناف الدورى يوم 7 أغسطس المقبل وفقا لما أعلنته اللجنة الخماسية لادارة الجبلاية امس الخميس.

فى السياق ذاته، قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تشكيل إدارة طبية جديدة داخل اتحاد الكرة تكون مختصة بإنشاء ملفات لكل نادٍ بالدورى الممتاز واللاعبين عن الحالة الصحية لكل فرد ومتابعته أولا بأول.

وقرر اتحاد الكرة إسناد اللجنة الطبية لكورونا إلى مصطفى ترك مدير مكتب رئيس اتحاد الكرة، والذى تولى هذا المنصب لسنوات طويلة مع سمير زاهر وجمال علام وهانى أبو ريدة ثم عمرو الجناينى، قبل ان يتم إسناد مهمة جديدة اليه وهى إدارة اللجنة الطبية بفيروس كورونا.

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فى سياق متصل، حدد الاتحاد المصرى لكرة القدم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز لموسم 19-2020، وأكد حسام الزناتى مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها فى الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائى بشأن ملعب أسوان الذى طلب آداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

أضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائى والنهائى لبطولتى أبطال الدورى والكونفيدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدورى يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائى بشأنها الأسبوع المقبل.