شكرا لقرائتكم تحديد موعد مواجهتي ليفربول أمام أرسنال وتشيلسي في نهاية البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادي ليفربول، النقاب عن موعد مباراتيه أمام آرسنال وتشيلسي في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد ليفربول عبر موقعه الرسمة أنه يلتقى مع نظيره آرسنال يوم 15 يوليو الجاري، في ملعب الإمارات في حين أن المواجهة الثانية بين ليفربول وتشيلسي ستكون يوم 22 من الشهر نفسه، في ملعب الأنفيلد وستقام كلتا المباراتين في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

يُذكر أن ليفربول خسر مباراة الأمس أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة، بعد أسبوع من حسمه لقب الدوري الإنجليزي الغائب منذ 30 عامًا.