تشكيل ريال مايوركا لمواجهة اتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مايوركا بقيادة فيسينتي مورينوعن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ريال مايوركا التي ستنطلق بعد قليل على ملعب "واندا متروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدورى الإسبانى. من الدورى الإسبانى. وضم تشكيل مايوركا لمواجهة اتلتيكو مدريد كل من .. رينا - سيدلار - أريناس - خاميس - رودريجيز - كوبو - فيباس - بوزو - بابا - فيرنانديز - تراجكوفيسكي. - فيباس - بوزو - بابا - فيرنانديز - تراجكوفيسكي. يدخل فريق مايوركا المباراة وهو في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الليجا برصيد 29 نقطة ، بينما يخوض أتلتيكو مدريد المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

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