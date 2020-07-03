تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن الجهاز الفني لفريق اتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتينى دييجو سيميونى المدير الفني عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ريال مايوركا التي ستنطلق بعد قليل على ملعب "واندا متروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الـ 34 من الدورى الإسبانى. من الدورى الإسبانى. وضم تشكيل اتلتيكو مدريد لمواجهة مايوركا كل من .. حراسة المرمى : أوبلاك . خط الدفاع: تريبيير - سافيتش - خيمينز – سانشيز Advertisements . خط الوسط: يورينتى - كوكى – ساؤول . ويقود الهجود الثلاثي كاراسكو - فيليكس – موراتا . يدخل فريق أتلتيكو مدريد اللقاء وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 59 نقطة، بينما يلعب مايوركا المباراة وهو في المركز الثامن عشر برصيد 29 نقطة.

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