ظهور نتيجة المسحة الأولى للاعبي الإسماعيلي

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي المسحة الطبية الأولى يوم الأربعاء الماضي الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مصدر داخل في تصريحات خاصة لـ " الوفد " إن التحاليل اثبتت سلبية المسحة الأولى

الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يبدأ النادي الإسماعيلي تدريباته بداية من عصر غدا السبت علي ستاد الاسماعيلية وذلك في إطار استعدادات الفريق لمنافسات

وأشرف على المسحة الخاصة بلاعبى النادي الاسماعيلي فريق طبى والذى قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة، للكشف عن فيروس كورونا المتسبب فى ايقاف النشاط منذ عدة أشهر .