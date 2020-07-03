ظهير تشيلسي مطلوب في الانتر

يواصل إنتر ميلانو الإيطالي سعيه لتعزيز صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي المقبل، ويسعى لتأمين مركز الظهير الأيسر، بعد ضم النجم المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد الإسباني.

وبدأ الإنتر مفاوضاته لضم الظهير الأيسر لتشيلسي الإنجليزي، إيمرسون بالميري.

ووفقا لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا، فأن أنطونيو كونتي يريد ضم إيمرسون لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

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ولم يتقدم إنتر ميلانو بعرض رسمي حتى الآن، لكن مسؤولو النيراتزوري بدأوا التفاوض مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

وانضم إيمرسون إلى تشيلسي قادما من روما الإيطالي في يناير 2018 مقابل 20 مليون يورو، أثناءتولي كونتي مهمة تدريب البلوز.

يذكر أن إيمرسون، منذ ذلك الحين خاض 53 مباراة خلال موسمين ونصف مع تشيلسي، وتبادل المقعد الأساسي مع الإسباني ماركوس ألونسو بصفوف.

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