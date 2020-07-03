شكرا لقرائتكم محمد فاروق: رفضت الانضمام للزمالك لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد فاروق مهاجم الأهلى الأسبق إن رفض الانضمام للفريق الأبيض عندما كان لاعبا ف الاتحاد السكندري.

أضاف فاروق في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" :"عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرن، عرض علي من قبل الانضمام لصفوف الزمالك، خلال فترة وجودي، بنادي الاتحاد السكندري".

تابع فاروق :"رفضت الانضمام لنادي الزمالك، لأني كنت بلعب في نادي جماهيري وهو الاتحاد، ومن قبله في النادي الأهلي، الذي يعد واحدا من أكبر الأندية في مصر وافريقيا، لذلك لم تكن لدي رغبة في الانضمام للزمالك".

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وواصل :"رفضت الانضمام لنادي الزمالك، حيث أكدت لعمرو الجنايني، إني مرتبط بعقد مع الاتحاد السكندري، ولا أرغب في الرحيل عن الفريق".