مدرب منتخب السعودية السابق يقترب من قيادة ريال بيتيس

أقترب الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم السابق من قيادة فريق ريال بيتيس الإسباني . وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن بيتزي يأتي على رأس قائمة المرشحين لقيادة ريال بيتيس في الموسم المقبل. بيتيس في الموسم المقبل. ويعاني ريال بيتيس من شبح الهبوط في الموسم الجاري حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة ويدخل في صراع كبير مع بلد الوليد وإيبار وديبورتيفو الافيس وسيلتا فيجو من اجل النجاة من الهبوط . صراع كبير مع بلد الوليد وإيبار وديبورتيفو الافيس وسيلتا فيجو من اجل النجاة من الهبوط . ويلتقي ريال بيتيس غدا مع سيلتا فيجو في مباراة صعبة على الفريقين يبحث كلاهما خلالها عن الفوز من أجل الهروب من شبح الهبوط .

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