مدرب منتخب السعودية السابق يقترب من قيادة ريال بيتيس

أقترب الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم السابق من قيادة فريق ريال بيتيس الإسباني .
وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن بيتزي يأتي على رأس قائمة المرشحين لقيادة ريالبيتيس في الموسم المقبل.
ويعاني ريال بيتيس من شبح الهبوط في الموسم الجاري حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 37 نقطة ويدخل فيصراع كبير مع بلد الوليد وإيبار وديبورتيفو الافيس وسيلتا فيجو من اجل النجاة من الهبوط .
ويلتقي ريال بيتيس غدا مع سيلتا فيجو في مباراة صعبة على الفريقين يبحث كلاهما خلالها عن الفوز من أجل الهروب من شبح الهبوط .
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