رياضة | زيدان يعلق على إصابة فاران واحتمالية رحيل ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر زيدان يعلق على إصابة فاران واحتمالية رحيل ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الفرنسي زين الدين زيدان في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام عقب الفوز على خيتافي بهدف نظيف ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو أنه يترقب تحاليل إصابة نجم دفاع الفريق الفرنسي رافائيل فاران وأكد أنه لا يعلم شيئًا عن مستقبل ميسي ولكنه يرغب في استمراره في الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات صحفية عقب اللقاء:"كنا نعلم أننا سنعاني ولكن علمت أن الهدف يمكن أن يأتي بالصبر وهذا ما قمنا به. أهنئ جميع اللاعبين، في هذا الدوري، الفوز بالمباريات دائمًا ما يكلفك لهذا نود تحقيق لقب الليجا".

وعن رأيه في رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة، قال زيدان:"لا أعلم شيئاً عن مستقبل ميسي، نريد بقاء أفضل لاعبي الليجا هنا، اليوم نحن سعداء بعملنا ولقد كانت مباراة صعبة جداً ".

وأضاف:"نتدرب جيداً على الصعيد البدني ويجب مشاركة جميع اللاعبين في الواجبات الدفاعية، نود أن نستمر على هذا المنوال لكن بدون معاناة لن تحقق أي شيء".

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وتابع:"حققنا 3 نقاط مهمة جدًا ولكن لا شيء يتغير، يجب أن نكون سعداء وأن نستمر في العمل، إذا لم نفز بالليجا فلن يكون ذلك بسبب أخطائنا، هذه هي كرة القدم ويجب أن تعاني من أجل الفوز".

وعما إذا كان عانى الفريق كثيراً أمام خيتافي، علق زيدان قائلا:"يعاني اللاعبون والمدربون دائما خلال المباراة، لأن الفوز يتطلب ذلك، ما نقوم به ليس سهلاً على الإطلاق. بدون معاناة، لن تحقق ماتهدف إليه".

وأردف قائلاً:"كل شيء يسير على مايرام، رغم صعوبة المهمة حيث نلعب كل 3 أيام، ما زالت هناك مباريات كثيرة متبقية وعلينا الاستمرار. إذا واصلنا بنفس المستوى وبنفس الوحدة والترابط سنكون بخير".

واستطرد قائلا:"كانت تغييرات اليوم مهمة، تُساع التبديلات في تغيير ديناميكية الفريق، جميع اللاعبين يساهمون بما لديهم، اليوم أردنا أن نستغل الأطراف عندما قمنا بإجراء التغييرات".

وعن حالة فاران نجم دفاع الفريق، اختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"في الوقت الحالي لا يبدو أنه بخير، تلقى ضربة في الرقبة، هو في منزله الآن رفقة طبيب مختص يكشف عليه، كانت ضربة قوية وسنرى نتيجة التحاليل غدًا".