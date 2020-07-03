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سلبية مسحة كورونا الثانية لجميع لاعبى المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادى مصر المقاصة، والجهازان الفنى والإدارى للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، سلبية جميع العينات.

وأكد وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، أن الجهاز الفنى اطمأن على جميع اللاعبين والجهاز الفنى والعاملين بالفريق، ويحرص الجميع على التدابير الاحترازية الطبية للحماية من الفيروس.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من غد السبت على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.

وكان الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة إيهاب جلال قد فضل تأجيل العودة للتدريبات لحين التأكد من سلبية المسحتين الأولى والثانية، والاطمئنان على عدم وجود أى حالات إصابة بفيروس كورونا فى صفوف الفريق وفقا لتعليمات اتحاد الكرة وحاى يكون اللاعبون مطمئنون نفسيا قبل العودة للتدريبات.

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