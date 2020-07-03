شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا الثانية لجميع لاعبى المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت نتائج المسحة الثانية التى خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادى مصر المقاصة، والجهازان الفنى والإدارى للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، سلبية جميع العينات.
وأكد وليد هويدى، مدير الكرة بالمقاصة، أن الجهاز الفنى اطمأن على جميع اللاعبين والجهاز الفنى والعاملين بالفريق، ويحرص الجميع على التدابير الاحترازية الطبية للحماية من الفيروس.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من غد السبت على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.
وكان الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة إيهاب جلال قد فضل تأجيل العودة للتدريبات لحين التأكد من سلبية المسحتين الأولى والثانية، والاطمئنان على عدم وجود أى حالات إصابة بفيروس كورونا فى صفوف الفريق وفقا لتعليمات اتحاد الكرة وحاى يكون اللاعبون مطمئنون نفسيا قبل العودة للتدريبات.
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