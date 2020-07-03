محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-احمد الهواري:
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بالامر الواقع الزمالك نادي القرن الحقيقي، مشيرا الى أن يوم ٩ من شهر يوليو ستكون الاحتفالية كل عام.
ويعقد مرتضى منصو مؤتمرا صحفيا داخل نادي الزمالك، وسبق ووجه الدعوة لرموز النادي بجانب عدد من مسؤولي صفحات جماهير الزمالك بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر "ليس من حق الأهلي تقديم شكوي ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن الحقيقي الذي قام مجلس الإدارة بوضعها أعلى أسوار النادي".
وأضاف "العلامات التجارية خاصة بالمحلات والمطاعم وليس لافتة، ولم أكن أعلم أنها ستسبب كل ذلك الضيق لهم".
وواصل "الزمالك نادي القرن الإفريقي الحقيقي وسنذهب إلى الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري لأن ذلك هو المتبع، وسيكون الملف الخاص بالقضية جاهز خلال أيام من أجل ارساله لهم".
وشدد "ولو حكمت المحكمة بأحقيتنا في اللقب أو حتى لم تحكم ستظل اللافتة".
وأضاف "نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي وحصلنا على اللقب بالأمر الواقع، وأجيال وراء أجيال ستقول ذلك وسيكون يوم 9-7 هو يوم الإحتفال السنوي بلقب نادي القرن".
وكان مجلس ادارة النادي الأهلي قد سبق وقام بتوجيه انذار لنادي الزمالك من أجل ازالة تلك اللافتات، بجانب طلب تدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.
واختتم مرتضى منصور حديثه بأن قناة الزمالك ملكية خاصة للنادي، وأن إعلام المصريين هو الذي يدير وعلاقتنا بإعلام المصريين علاقة محترمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى: حددنا موعد احتفالية نادي القرن.. وليس من حق الأهلي الشكوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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