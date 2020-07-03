مرتضى: حددنا موعد احتفالية نادي القرن.. وليس من حق الأهلي الشكوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-احمد الهواري:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه بالامر الواقع الزمالك نادي القرن الحقيقي، مشيرا الى أن يوم ٩ من شهر يوليو ستكون الاحتفالية كل عام.

ويعقد مرتضى منصو مؤتمرا صحفيا داخل نادي الزمالك، وسبق ووجه الدعوة لرموز النادي بجانب عدد من مسؤولي صفحات جماهير الزمالك بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر "ليس من حق الأهلي تقديم شكوي ضد الزمالك بسبب لافتات نادي القرن الحقيقي الذي قام مجلس الإدارة بوضعها أعلى أسوار النادي".

وأضاف "العلامات التجارية خاصة بالمحلات والمطاعم وليس لافتة، ولم أكن أعلم أنها ستسبب كل ذلك الضيق لهم".

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وواصل "الزمالك نادي القرن الإفريقي الحقيقي وسنذهب إلى الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري لأن ذلك هو المتبع، وسيكون الملف الخاص بالقضية جاهز خلال أيام من أجل ارساله لهم".

وشدد "ولو حكمت المحكمة بأحقيتنا في اللقب أو حتى لم تحكم ستظل اللافتة".

وأضاف "نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي وحصلنا على اللقب بالأمر الواقع، وأجيال وراء أجيال ستقول ذلك وسيكون يوم 9-7 هو يوم الإحتفال السنوي بلقب نادي القرن".

وكان مجلس ادارة النادي الأهلي قد سبق وقام بتوجيه انذار لنادي الزمالك من أجل ازالة تلك اللافتات، بجانب طلب تدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

واختتم مرتضى منصور حديثه بأن قناة الزمالك ملكية خاصة للنادي، وأن إعلام المصريين هو الذي يدير وعلاقتنا بإعلام المصريين علاقة محترمة.