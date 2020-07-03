إمبرو توضح لمصراوي تطورات تصميمها لقميص الأهلي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان علي حسن:

قال وليد حسن، نائب رئيس شركة إمبرو ـ المسئولة عن الملابس الرياضية في الأهلي ـ ، إن الشركة انتهت تماماً من تصميم قميص فريق الكرة الأول المنتظر أن يظهر به في الموسم القادم وتم تقديم عدة ألوان إلى مسئولو القلعة الحمراء لإختيار الأنسب.

وأضاف حسن في تصريحات لـ"الخليج 365" :"قميص الأهلي سواء الأساسي أو الإحتياطي سيكون مختلفاً تماماً عن الموسم الحالي، وكما هو معروف اللون الأحمر الأساسي ثابت دون تغيير مع إجراء بعض التعديلات عليه أما الألوان الأخرى سيتم اختيارها وفقا لرؤية مسئولو الأهلي".

وأتم نائب رئيس شركة إمبرو:" قدمنا أكثر من لون وننتظر معرفة رأي النادي الأهلي وهل سيختار قميصاً واحداً أم اثنين للإحتياطي، نعرف أن النادي سيختار ألوان فريق الكرة الأول بدقة شديدة ونحن جاهزون لأي طلب".

واستطاعت شركة أمبرو الإنجليزية أن تفوز نهاية عام 2018 بحقوق رعاية ملابس الأهلي وحتى نهاية موسم 2021-2022.