رسميًا: بايرن ميونخ يضم ليروي ساني من مانشستر سيتي

أعلن فريق “بايرن ميونخ” بشكل رسمي تعاقده مع جناح مانشستر سيتي الدولي الألماني “ليروي ساني“، بعد محادثات استمرت لأكثر من عامين.

واجتاز اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الفحوصات الطبية صباح أمس الخميس، قبل ان يذهب إلى مركز تدريب بايرن ميونخ اليوم الجمعة، من أجل توقيع العقود.

وسيدفع أبطال الدوري الألماني رسومًا أولية قدرها 44.7 مليون جنيه إسترليني (49 مليون يورو)، مع سلسلة رسوم إضافية متعلقة بعدد مشاركات ساني مع بايرن ميونخ في المباريات بالإضافة إلى دفع رسوم أخرى متعلقة بتحقيق البطولات.

وسيحصل مانشستر سيتي أيضًا على 10 في المائة من أي ربح يحققه “بايرن ميونخ” إذا قرر بيع ساني في المستقبل.

واعتبر البعض ان بايرن ميونخ قد حقق انجازًا لحصوله على توقيع ليروي ساني (24 سنة) مقابل هذا المبلغ، في ظل تعاقد برشلونة مع لاعب خط وسط يوفنتوس ميراليم بيانيتش (30 سنة) مقابل 62 مليون يورو.

وقال ليروي ساني عقب توقيع عقود انضمامه إلى النادي البافاري: “بايرن ميونيخ نادي عظيم ولديه أهداف كبيرة وهذه الأهداف تلاحقني أيضا، أتطلع إلى هذا التحدي الجديد، ولا أستطيع الانتظار لبدء التدريبات مع الفريق”.

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وأوضح اللاعب انه يعرف المدير الفني لباير ميونخ بشكل جيد، قائلاً: “أعرف هانز فليك منذ ان كنت مع المنتخب الألماني تحت 21 سنة، وكانت تربطنا علاقة جيدة جدًا هناك”.

واختتم ساني حديثه: “أريد الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات مع بايرن ميونخ، وعلى رأسها بطولة دوري أبطال أوروبا“.

وكشفت تقارير صحفية أن “ليروي ساني” سوف يحصل على ضعف الأجر الذي عرضه عليه مانشستر سيتي للبقاء في النادي مع بايرن ميونخ والذي وصل لحوالي 20 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد، وبعقد يمتد لـ 5 سنوات.

ارقام ليروي ساني مع مانشستر سيتي

ساني الذي انضم إلى مانشستر سيتي من شالكه مقابل 37 مليون جنيه استرليني في الميركاتو الصيفي 2016، غاب عن معظم مباريات الفريق هذا الموسم بسبب اصابته في أربطة الركبة، والتي عانى منها في مباراة فوز السيتيزنس على ليفربول في كأس الدرع الخيرية في أغسطس 2019، قبل ان يتعافى بشكل كامل الشهر الماضي.

وفي 4 سنوات مع مانشستر سيتي، شارك ليروي ساني في 135 مباراة بجميع المسابقات، وسجل 39 هدف، وقدم 45 تمريرة حاسمة.

ونجح ساني في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي مرتين 2018 و2019، كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة مرتين 2018 و2019، كأس الدرع الخيرية مرتين 2019 و2020، كأس الإتحاد الانجليزي مرة واحدة 2019.

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