رياضة | رد فعل الأهلي على تعيين "جاساما" حكما لموقعة الوداد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر رد فعل الأهلي على تعيين "جاساما" حكما لموقعة الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق النادي الأهلي على احتمالية تعيين الحكم الجامبي بكاري جاسما لإدارة مباراة الفريق ضد نادي الوداد البيضاوي المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد أعلن رسميا منذ فترة استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بشكل طبيعي.
وأكد احمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنه سيتم استكمال مسابقة دوري أبطال إفريقيا ولكن ستلعب في دولة الكاميرون في شهر سبتمبر وستكون مباريات نصف النهائي من مباراة واحده وليست بنظام الذهاب والعودة.
وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لا يوجد مشكلة لدى الفريق في إدارة بكاري جاساما لمباراة الأحمر القادمة ضد الوداد فهو حكم مميز جدا في قارة إفريقيا.
وأشار عبد الحفيظ إلى أنه لا يتوقع أن يكون جاساما هو حكم مباراة الأهلي والوداد لأنه أدار مباراة من قبل للفريق ضد نادي صن داونز ولكن إذا أدار هذه المباراة أيضا لن يكون هناك أي مشكلة.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر القادم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.