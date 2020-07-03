شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا الثانية لجميع لاعبى المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهرت نتائج المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.

واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الجهاز الفني اطمأن علي جميع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين بالفريق ، ويحرص الجميع علي التدابير الاحترازية الطبية للحماية من الفيروس.

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ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من يوم غد السبت على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.

وكان الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال قد فضل تأجيل العودة للتدريبات لحين التأكد من سلبية المسحتين الأولى والثانية، والاطمئنان على عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق وفقا لتعليمات اتحاد الكرة وحاي يكون اللاعبون مطمئنون نفسيا قبل العودة للتدريبات.