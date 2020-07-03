شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا الثانية لجميع لاعبى المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أظهرت نتائج المسحة الثانية التي خضع لها لاعبو فريق الكرة بنادي مصر المقاصة والجهازين الفني والإداري للفريق للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا سلبية جميع العينات.
واكد وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة ان الجهاز الفني اطمأن علي جميع اللاعبين والجهاز الفني والعاملين بالفريق ، ويحرص الجميع علي التدابير الاحترازية الطبية للحماية من الفيروس.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من يوم غد السبت على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وذلك استعدادا لاستكمال منافسات الدوري.
وكان الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال قد فضل تأجيل العودة للتدريبات لحين التأكد من سلبية المسحتين الأولى والثانية، والاطمئنان على عدم وجود أي حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الفريق وفقا لتعليمات اتحاد الكرة وحاي يكون اللاعبون مطمئنون نفسيا قبل العودة للتدريبات.
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