الزمالك يعلن سلبية المسحة الثانية لعواد.. واشتباه في إصابة شيكابالا بكورونا

كتب: ضياء السقا

أعلن الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الثانية التى أجراها محمد عواد حارس مرمى الفريق بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسيجرى عواد مسحة جديدة خلال الأيام المقبلة للتأكد من شفائه تماماً من ذلك الفيروس قبل العودة لتدريبات الفريق الجماعية.

وتقدم محمد عواد فى الفترة الأخيرة بالشكر إلى متابعيه على دعمه منذ إعلانه إصابته بفيروس كورونا، وقال الحارس عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر"، "شكراً لكل الناس اللى كلمتنى موبايل أو من خلال مسج على مواقع التواصل وبعتزر لو مقدرتش أرد على حد ربنا يحفظكم جميعاً".

وكان اللاعب أعلن منذ أيام عن إصابته بكورونا، وتابع الجهاز الطبي للزمالك الحالة الصحية له خلال الأيام القليلة الماضية.

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اشتباه في إصابة شيكا

من ناحية أخرى، كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن إمكانية اصابة محمود عبدالرازق شيكابالا نجم وقائد فريق الزمالك بـفيروس كورونا، عقب مخالطته طوال الفترة الماضية لمحمد خليفة نجم فريق أسوان والزمالك السابق عقب تأكد إصابته بالوباء

وأكد مهيب عبدالهادي في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر"، أن شيكابالا ظهر في أكثر من مناسبة خلال الفترة الماضية مع خليفة والتقطا عدد كبير من الصور سويا.

وأضاف مهيب أن شيكابالا سيجري مسحة طبية مع فريق الزمالك للتاكد من إصابته بفيروس كورونا من عدمها.