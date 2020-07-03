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خاص| أول تعليق من المحكمة الرياضية الدولية على قضية نادي القرن

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي مدني:

أوضحت المحكمة الدولية أنهم يتعاملون مع الجهة الشاكية أو ممثلها القانوني مباشرة ولا يحتاجون إلى تقديم الشكاوى من خلال الاتحادات المحلية، كما أشارت لوجود شروط لمناقشة أي أمر تجاوزت مدتها 21 يومًا.

وأعلنت قناة الزمالك أن النادي أرسل المستندات الخاصة بقضية نادي القرن الـ20 في أفريقيا، إلى اتحاد الكرة من أجل إرسالها خلال 14 يومًا إلى المحكمة الرياضية الدولية في مقرها بسويسرا.

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وقالت كاتي هوج مسؤول الاتصالات في المحكمة الرياضية الدولية ردًا على استفسار "الخليج 365" بشأن الحاجة لإرسال الشكاوى عبر الاتحاد المحلي: "أي شكوى أو طلب من أجل التحكيم لا بد أن تقدم من خلال الطرف المعني (أو من يمثله قانونًا)، بشكل مباشر إلى المحكمة الرياضية الدولية".

ويرى الزمالك أنه الأحق بلقب نادي القرن الـ20 في أفريقيا الذي حصل عليه الأهلي عام 2000 بموجب إحصاءات الاتحاد الأفريقي، كونه كان الفريق الأكثر تحقيقًا للبطولات الأفريقية بالقرن الماضي.

وردًا على ما إذا كانت المحكمة الرياضية الدولية تنظر في قضية عمرها 20 عامًا قالت كاتي هوج: "الحد الأقصى للشكوى بشكل عام 21 يومًا من تأكيد القرار المراد التظلم ضده، لكن من خلال الاتفاق بين الأطراف المعنية من الممكن للمحكمة الرياضية الدولية أن تنظر في أحداث جرت بالماضي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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