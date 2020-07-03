خاص| أول تعليق من المحكمة الرياضية الدولية على قضية نادي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي مدني:
أوضحت المحكمة الرياضية الدولية أنهم يتعاملون مع الجهة الشاكية أو ممثلها القانوني مباشرة ولا يحتاجون إلى تقديم الشكاوى من خلال الاتحادات المحلية، كما أشارت لوجود شروط لمناقشة أي أمر تجاوزت مدتها 21 يومًا.
وأعلنت قناة الزمالك أن النادي أرسل المستندات الخاصة بقضية نادي القرن الـ20 في أفريقيا، إلى اتحاد الكرة من أجل إرسالها خلال 14 يومًا إلى المحكمة الرياضية الدولية في مقرها بسويسرا.
وقالت كاتي هوج مسؤول الاتصالات في المحكمة الرياضية الدولية ردًا على استفسار "الخليج 365" بشأن الحاجة لإرسال الشكاوى عبر الاتحاد المحلي: "أي شكوى أو طلب من أجل التحكيم لا بد أن تقدم من خلال الطرف المعني (أو من يمثله قانونًا)، بشكل مباشر إلى المحكمة الرياضية الدولية".
ويرى الزمالك أنه الأحق بلقب نادي القرن الـ20 في أفريقيا الذي حصل عليه الأهلي عام 2000 بموجب إحصاءات الاتحاد الأفريقي، كونه كان الفريق الأكثر تحقيقًا للبطولات الأفريقية بالقرن الماضي.
وردًا على ما إذا كانت المحكمة الرياضية الدولية تنظر في قضية عمرها 20 عامًا قالت كاتي هوج: "الحد الأقصى للشكوى بشكل عام 21 يومًا من تأكيد القرار المراد التظلم ضده، لكن من خلال الاتفاق بين الأطراف المعنية من الممكن للمحكمة الرياضية الدولية أن تنظر في أحداث جرت بالماضي".
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