وزير الرياضة: 7 آلاف مشارك على الفيس بوك يتفاعلون مع مبادرة "الحركة بركة" للتوعية بأخطار كورونا

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بنجاح مبادرة " الحركة بركة " التى اطلقها اتحاد ستريت وورك اوت، ضمن العديد من المبادرات التى اطلقتها وزارة الشباب والرياضة، للتوعية بأخطار جائحة كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

أوضح صبحى أن فعاليات المبادرة تواصلت على مدار شهر عبر مواقع التواصل الاجتماعى وشارك فيها نحو 7000 مشارك، من مختلف الاعمار،

فيما تخطت نسبة المشاركة 8 مليون مشاهدة، على مدار 10 حلقات وتفاعل معها اكثر من مليون فرد.

وأشار صبحى إلى أن تحدى "الحركة بركة " كان قائما على تشجيع نجم من نجوم الرياضة الكبار، للشباب والأسر المصرية على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا " بعمل تمرين فى البيت وتحدى الملايين للقيام باى

تمرين يختاروه، وإرسال الفيديو إلى صفحة وزارة الشباب والرياضة وصفحة اتحاد ستريت وورك اوت "الحركة- بركة"،

أضاف صبحى أن الفيديوهات الاعلى تفاعلا على مدار 3 أيام حصلت على جوائز مالية وأعلنها النجوم أصحاب التحدى بعد ٣ ايام ومن ثم بعد ذلك كان ينتقل التحدى لنجم آخر ، لافتا إلى أنه من أبرز النجوم الذين شاركوا فى المسابقة كرم جابر ومجدى عبد الغنى وحازم امام واحمد حسام ميدو ومدحت شلبى وسيف زاهر ورحمة خالد وحسنى عبدربه وعبد الرحيم جنش ومحمد ايهاب .