ميسي يتخذ قرارًا صادمًا بشأن مستقبله مع برشلونة

كشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية، أن قائد برشلونة، ليونيل ميسي، اتخذ قرارًا صادمًا بشأن مستقبله مع النادي الإسباني.

وأكد التقرير أن ميسي سيبلغ إدارة النادي برحيله عن برشلونة بنهاية عقده في 30 يونيو 2021.

ووضحت الإذاعة الإسبانية، أن مفاوضات تجديد عقد ميسي كانت تسير بشكل جيد جدا كالمعتاد، ولكن الأحداث الأخيرة جعلت ميسي يعيد النظر في كل شيء، وقرر إيقاف المفاوضات في الوقت الحالي.

ويأتي قرار ميسي لأنه سئم من التسريبات التي تخرج للصحافة من إدارة برشلونة وتجعله مسؤولا عن قرارات ليست بيده، كبقاء لاعبين و التعاقد مع أخرين.

وجعلت تلك التسريبات ميسي غاضبا بشدة، ويفكر في الرحيل عن النادي عقب نهاية عقده.

وأوضح ميسي لأصدقائه المقربين في غرفة خلع الملابس، بعدم رغبته في أن يمثل مشكلة لبرشلونة، بل يريد أن يكون الحل دائما.

Advertisements

وطبقًا للإذاعة الإسبانية أيضًا، فإن ميسي قد مل من مشاهدة الوقت يمر دون مشروع ناجح، في ظل تعثرات برشلونة في البطولات التي يشارك بها.

وأتمت الإذاعة تقريرها موضحة أن ميسي يخطط لمغادرة برشلونة بعد انتهاء عقده في يونيو 2021.

واعتاد ميسي على التجديد مع برشلونة لمدة موسمين في كل مرة يقترب فيها عقده من النهاية.

واحتفل ميسي مؤخرا بالوصول للهدف رقم 700 في مسيرته، ولكن احتفاله لم يدم طويلا بعد تعثر برشلونة بالتعادل أمام أتليتكو مدريد.

وفقد برشلونة الصدارة مؤخرًا، حيث يبتعد عن المتصدر ريال مدريد بفارق 4 نقاط مع تبقي 5 مباريات على نهاية الدوري الاسباني.

..