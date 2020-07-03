شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن انضمام أحمد عبدالرؤوف لجهاز الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انضمام أحمد عبدالرؤوف، لاعب الفريق السابق، إلى الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون. ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أجرى «عبدالرؤوف» المسحة الطبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، مع باقي أفراد الجهاز الفني، استعدادًا للعودة إلى التدريبات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 71,299

تعافي 19,288

وفيات 3,120

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يعلن انضمام أحمد عبدالرؤوف لجهاز الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.