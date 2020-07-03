شكرا لقرائتكم زيدان: روح الفريق حسمت مواجهة خيتافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فريقه اعتمد على الروح لكسر صمود ضيفه خيتافي والفوز 1-صفر يوم الخميس والاقتراب خطوة أخرى من لقبه الأول في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في ثلاثة أعوام.

وصنع متصدر البطولة القليل من الفرص أمام جاره العنيد واحتاج إلى ركلة جزاء قرب النهاية نفذها القائد سيرجيو راموس بنجاح ليبتعد بالصدارة بأربع نقاط فوق برشلونة قبل خمس جولات من النهاية.

وأبلغ زيدان مؤتمرا صحافيا عبر الإنترنت بعد تحقيق الانتصار السادس على التوالي: نحن سعداء لأننا قمنا بعمل رائع ضد فريق تسبب لنا في العديد من المشاكل لكننا انتصرنا بفضل روح الفريق، أنا واللاعبون عانينا كثيرا لأنه كان علينا الاجتهاد في كل هذه المباريات. ليس من السهل فعل ما نقوم به. لا يمكنك تحقيق أي شيء بدون المعاناة.

وكان ريال يعلم أن الفوز على خيتافي سيبعده عن برشلونة الذي تعادل 2-2 مع أتليتيكو مدريد يوم الثلاثاء وخسر ست نقاط منذ استئناف الدوري بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا.