الامارات | بالفيديو.. الكشف عن سبب غضب مدرب برشلونة من البرازيلي أرتور والسماح برحيله إلى يوفنتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الكشف عن سبب غضب مدرب برشلونة من البرازيلي أرتور والسماح برحيله إلى يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت صحيفة "أس" الإسبانية، وعدد من المواقع الإعلامية الإسبانية أخيرا، لقطات فيديو لتدريب سابق لبرشلونة، عقب استئناف مسابقة دوري الدرجة الأولى "الليغا". ويظهر في اللقطات النجم البرازيلي أرتور، وهو يسخر من مدربه سيتيان بعد أن مرر الكرة بين رجلي سيتيان، ثم كرر الامر مجددا، ورفع صوته بالضحك من تلك الحركة.

وقالت "أس" إن تلك الحادثة زادت من التوتر القائم أصلا بين سيتيان وأرتور، فتم استبعاده من المشاركة إلا نادر، قبل أن يتم السماح برحيله إلى يوفنتوس الإيطالي رسميا قبل أيام، في صفقة كانت مفاجئة للجميع في نادي برشلونة، خاصة وأنه لم تكن هناك مؤشرات قوية على رحيل أرتور (23 عاما)، إلا أن علاقة المدرب باللاعب بدأت تسوء منذ تولي سيتيان مقاليد تدريب الفريق خلفا للمدرب السابق فالفيردي.

لكن الأمور تطورت إلى الأسوأ بعد استئناف "الليغا"، عقب فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا. وحين سئل سيتيان عن سبب التخلي عن أرتور، قال في مؤتمر صحافي قبل أيام إن اللاعب لم يساعد نفسه، وحمله مسؤولية عدم القدرة على فرض أسلوبه في التشكيلة الأساسية للفريق.

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