رياضة | بعد تخطي عقبة خيتافي.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تخطي عقبة خيتافي.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ريال مدريد فوزًا صعبًا، على فريق خيتافي، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

أحرز هدف ريال مدريد الوحيد، المدافع الإسباني سيرجيو راموس، من ضربة جزاء تحصل عليها داني كارفخال.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 74، يحتل بها صدارة الدوري الإسباني، وبفارق أربع نقاط عن غريمة التقليدي برشلونة.

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أمام نظيره أتلتيك بلباو، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت الإمارات.