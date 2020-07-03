الامارات | ميسي ينقلب على برشلونة.. ويستعد إلى الرحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي ينقلب على برشلونة.. ويستعد إلى الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إذاعة "كادينا سير" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، طلب من إدارة برشلونة الإسباني إيقاف مفاوضات تجديد عقده مع "البلوغرانا".

وأوضحت اليوم الجمعة أن "ميسي يشعر بالانزعاج من كثرة الأزمات المحيطة بالنادي في الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أنه أوقف مفاوضات التجديد مع برشلونة، ويرغب في إنهاء عقده الحالي في صيف 2021، ثم الرحيل، بسبب توجيه فئات معينة اللوم الدائم له على كل شيء سيئ يحدث للفريق".

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وأشارت إلى أن "برشلونة لا يزال يريد تمديد عقد ميسي لعامين حتى صيف 2023، مع منح اللاعب الأرجنتيني حق إنهاء العقد في صيف 2022".

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