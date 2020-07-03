الامارات | تدشين مركز طبي ضخم في القرية الأولمبية «طوكيو 2021»

شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مركز طبي ضخم في القرية الأولمبية «طوكيو 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحثت اللجنة الأولمبية الوطنية مع اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية «طوكيو 2021» في اجتماع عبر النظام المرئي «عن بعد» مستجدات الأمور التنظيمية كافة، لاسيما الوقائية منها في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية أحمد الطيب في تصريحات صحافية: «إن اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية اعتمدت إجراءات أكثر فاعلية ودقة من المعتاد، وقامت بالعديد من الخطوات المهمة لتحقيق تلك الرؤية، ومنها تدشين مركز طبي ضخم يوفر كل الإمكانات الطبية داخل القرية الأولمبية، وكذلك اعتماد آلية الدخول والخروج من القرية باستخدام أحدث التقنيات».

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