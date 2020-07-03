محمد اسماعيل - القاهرة - زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الخميس 2 يوليو
انبي: طلبنا استمرار شريف رسميًا.. والأهلي لم يتحدث عن جلال
عبدالحفيظ: صالح جمعة ضمن الحسابات.. وعودة حمدي فتحي ومحمود خلال أيام
عبدالحفيظ: نتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال من أجل مصر
طولان: كارتيرون كان محقًا بشأن الدوري.. من يتعرض لضغوط فليرحل
الفارق يتسع.. ريال مدريد يبتعد بصدارة الليجا بفوز صعب على خيتافي
مرتضى: أتفاءل بالمباريات الفاصلة.. ولكارتيرون الحرية في الصفقات و3 أمور
محامي النقاز: موقفنا قوي في قضية الزمالك.. واللاعب ينضم لمران الترجي الإثنين
أبو تريكة: ما حدث من ليفربول "عيب".. وقيمة البطل في المباراة التالية
بالفيديو.. القائم يحرم صلاح والسيتي يجلد ليفربول بثلاثية في الشوط الأول
بالفيديو.. "ممر شرفي" من سيتي لليفربول "أبطال الدوري"
مصدر لمصراوي: ماديرا البرتغالي يفاوض "ليلة" لاعب الجونة
انهيار البطل.. مانشستر سيتي يفسد احتفالات ليفربول بهزيمة ثقيلة
هشام حنفي لمصراوي: استقلت من منصبي في الأهلي لأسباب شخصية
"غير مؤهلين".. طولان يهاجم اتحاد الكرة بعد قرار عودة الدوري
رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن استئناف الدوري 7 أغسطس
رسميًا.. الترجي يعلن التعاقد مع النقاز
"مرتضى أبلغه باستكمال الدوري".. رئيس نادي طنطا يكشف كواليس اجتماع وزير الرياضة
مصدر بالأهلي لمصراوي: "شرط" ناسيونال ماديرا يعرقل ضم ناصر ماهر
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الخميس.. موعد عودة الدوري المصري.. وسقوط ليفربول وتوتنهام.. وتحليق الريال بالصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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