شكرا لقرائتكم خبر عن مان سيتي يُفسد فرحة ليفربول بالـ«بريميرليج» ويُسقطه برباعية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفسد فريق مانشستر سيتي، فرحة ليفربول بحسم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأمطر شباكة بأربعة أهداف، دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على ملعب الاتحاد في اطار الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

سجل رباعية السيتي دي بروين في الدقيقة 25 من ركلة جزاء، رحيم ستيرلينج في الدقيقة 35، فيل فودن في الدقيقة 45، وتشامبرلين في مرماه في الدقيقة 66.

بتلك النتيجة وصل مانشستر سيتي للنقطة 66 في المركز الثاني، وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 86 في الصدارة، وكان قد حسم اللقب في الجولة الماضية.