شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 2 / 7 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الخميس 2 / 7 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها اشتراط الأهلى تقاضى مليون و500 ألف جنيه لمد إعارة وليد أزارو إلى الاتفاق السعودى لشهر أكتوبر المقبل. الأهلى يشترط تقاضى مليون و500 ألف جنيه لمد إعارة أزارو لشهر أكتوبر جمد مسئولو النادي الأهلي موافقتهم على مد إعارة المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودي حتي شهر أكتوبر المقبل، بناءً على طلب الأخير بعد استئناف الدوري السعودي والذي ينتهي في هذا الموعد، ومنح الأهلي في وقت سابق موافقة مبدئية على مد اعارة وليد ازارو خاصة وان توصيات الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" الجديدة توافق على مد الاعارات لنهاية الدوريات المحلية بعد ازمة كورونا، بشرط ان يكون الأمر بالتراضي بين الأندية واللاعب. الأهلي : قرار عودة الدوري يوم 7 أغسطس خطوة إيجابية وصف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قرار اتحاد الكرة بعودة النشاط الرياضي وبطولة الدوري العام يوم 7 أغسطس المقبل بالخطوة الإيجابية، وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات صحفية :"نستعد لعودة المباريات من جديد، والجميع يتدرب بشكل جيد مع وضع في الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجيمع". أول تعليق للنادي الأهلي على تعيين بكاري جاساما لمباراة الوداد فى دوري الأبطال علق النادي الأهلي على تعيين الحكام الجامبي بكاري جاساما لمواجهة الوداد المغربي المقررة في شهر سبتمبر ضمن مباريات دور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. Advertisements حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع البوركيني إيريك تراوري نجم بيراميدز خلال الأيام الماضية، وهي المرة الثانية التي يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، وحصل مسئولو الأهلي علي توقيع إيريك في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق بالأهلي، فيما وقع اللاعب مؤخراً مع أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي. بند أولوية البيع والراتب يفسدان صفقة انتقال ناصر ماهر من الأهلي لماديرا أفسد بند أولوية البيع خلافاً بين إدارة الأهلي ونظيرتها في ناسيونال ماديرا البرتغالي في ملف إعارة ناصر ماهر نجم الفريق الأحمر للفريق البرتغالي بداية من الموسم المقبل، ورغم ترحيب الأهلي بالعرض إلا أنه هناك رفض لوضع بند يمنح النادي البرتغالي الحق في شراء اللاعب نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة وهو الأمر الذي تصر عليه إدارة ناسيونال ماديرا البرتغالي ليرفض الأهلي إعارة اللاعب.

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