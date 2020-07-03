الأهلي يحدد موعد مسحة كورونا الثالثة للفريق الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد النادي الأهلي موعد اخضاع اللاعبين للمسحة الثالثة للتأكد من عدم إصابة أي فرد بفيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الرياضة خلال الفترة الماضية لضمان استعادة النشاط الكروي من جديد.
وأعلن اتحاد الكرة اليوم الخميس موعد استئناف مباريات الدوري المصري الممتاز والتي تقرر أن تنطلق في السابع من الشهر المقبل بالمباريات المؤجلة للأهلي والزمالك على أن يتم استئناف باقي المباريات في العاشر من الشهر نفسه.
وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المسحة الطبية الثانية، عقب نهاية المران الأول الذي أقيم في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري الممتاز، وقام لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري بإجراء المسحة الطبية الثانية وفقا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة للكشف عن كورونا بعد أن أجرى المسحة الطبية الأولى يوم الأحد الماضي قبل العودة إلى التدريبات وجاءت جميع النتائج سلبية.
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