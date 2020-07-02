الامارات | مانشستر سيتي يسقط ليفربول برباعية نظيفة ويفسد احتفالاته بلقب الدوري الإنجليزي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفسد مانشستر سيتي احتفالات ليفربول بانتزاع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ووجه له ضربة موجعة حيث تغلب عليه 4 / صفر اليوم الخميس في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وافتتح كيفن دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، ثم أضاف زميلاه رحيم سترلينج وفيل فودين الهدفين الثاني والثالث للفريق في الدقيقتين 35 و45 .

وفي الشوط الثاني، عزز مانشستر سيتي انتصاره بالهدف الرابع في الدقيقة 66 وسجله البديل أليكس أوكسليد تشامبرلين لاعب ليفربول بالخطأ في مرمى فريقه لدى محاولة التصدي لتسديدة من سترلينج. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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