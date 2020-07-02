شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: في حالة ظهور أي شيء يمس صحة اللاعبين سيتوقف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن الحالة التي سيتم فيها التراجع عن استئناف بطولة الدوري الممتاز، قائلًا: «يمكن أن يتم التراجع عن قرار بدء الدوري في أي وقت إذا كان الوضع العام غير مهيأ بسبب جائحة فيروس»كورونا«المستجدّ».

وأضاف «صبحي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الخميس، أن هناك التزام من الأندية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وخصوصًا أندية الأهلي والصيد والترسانة والزمالك، مشيرًا إلى أن مطاعم الأندية قللت من المقاعد للحفاظ على التباعد الاجتماعي والأمر نفسه في الحدائق.

وأكد وزير الشباب والرياضة وقوفه خلف اتحاد الكرة في قرار استئناف مباريات الدوري المقرر في 7 أغسطس المقبل، قائلًا: «في حالة ظهور أي شيء يمس صحة اللاعبين سيتوقف الدوري».

وكان قد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020.

وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أنه بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، وسيتم الكشف عنه فور الوصول لموقف نهائي بشأن ملعب أسوان الذي طلب أداء مبارياته بالقاهرة، تمهيدًا لإرسال الجدول إلى الجهات المعنية واعتماده رسميًا قبل الإعلان عنه خلال أيام.

وأضاف مدير مسابقات الاتحاد أن المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارًا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.

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وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.